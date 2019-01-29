Скандальный МУП "Золушка", который травил школьников Екатеринбурга, будут ликвидировать через суд

В Ленинский районный суд Екатеринбурга поступило исковое заявление от Роспотребнадзора Свердловской области, который требует ликвидировать скандального поставщика школьного питания ЕМУП "Золушка". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, заседание назначено на 14 февраля.

"Золушка" появлялась в центре скандалов, связанных с ненадлежащей организацией питания школьников и отравлениями детей. Последний инцидент с отравлением произошел в школе №85 на улице Серафимы Дерябиной. Состояние здоровья ухудшилось сразу у семи учащихся. В отношении предприятия было возбуждено уголовное дело по двум статьям - части 4 статьи 159 (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере) и части 1 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). В конце 2018 года стало известно, что "Золушка" продолжит кормить школьников, так как предприятие одержало победу в конкурсе по организации питания в ряде школ Екатеринбурга на 2019 год.