"Тюменскую матрёшку" захлестнула волна "минирований"

Учреждения Тюмени и Салехарда "заминировали", передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным местных СМИ, в Тюмени пострадали ТРЦ "Остров" и школа №43. В Салехарде "заминировали" соцучреждения и госструктуры. Получить комментарий УМВД по Тюменской области не удалось, в пресс-службе полиции Ямала переадресовали в региональное управление ФСБ по "матрёшке". Получить его комментарий не удалось.

Напомним, сегодня волна "минирований" прокатилась по Кургану, Перми и Екатеринбургу.