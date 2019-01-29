В зерновом союзе "не заметили" забастовки дальнобойщиков

Забастовка дальнобойщиков юга России, перевозивших зерно, не отразились на показателях отрасли. Такое мнение выразил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU.

"Это не особо повлияло на показатели отрасли. 4% - это оценки. На самом деле там и 4% нет. То, что "Грузавтотранс" заявлял: 90 тыс. т недогруз… Во-первых, это не очень большой объем относительно общих отгрузок. Во-вторых, из этих 90 тыс. т просто задержки произошли, это не значит, что они вообще не отгружены", - прокомментировал он.

По его словам, в этой ситуации также не идет речь о массовости забастовок, и "сами же участвовавшие в этих заявлениях водители, декларировавшие эту якобы забастовку, прибежали к сельхозпроизводителям и заявили, что готовы грузить по прежним расценкам".

"Понятна тревога автоперевозчиков - конкуренция там обострилась. У нас была некоторое количество времени нехватка автотранспорта, и это порой генерировало спрос. Сейчас там переизбыток. Сезонный пик закончился, в результате спрос на автоперевозки сильно упал", - сказал Злочевский. Это приводит на фоне обострения конкуренции к снижению тарифов, подчеркнул глава зернового союза.

"То, что ввозить приходится с перегрузом - так выглядят наши правила. Экономически невыгодно возить, соблюдая нормативы", - выразил мнение Злочевский, добавив, что "даже повышенные штрафы не останавливают от перевозок с перегрузом".

Напомним, как сообщало Накануне.RU, на прошлой неделе дальнобойщики юга России объявили забастовку. В акции приняли участие водители из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского края - они отказывались везти зерно из-за перегруза. По некоторым оценкам, эта забастовка сорвала в южных портах России отгрузку около 4% от месячных экспортных поставок.