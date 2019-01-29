Борис Хохряков остался во главе югорского отделения "Единой России"

Председатель Думы Югры Борис Хохряков по итогам XXXI конференции Ханты-Мансийского отделения "Единой России" вновь избран секретарем регионального отделения. Срок его полномочий продлен на пять лет, передает корреспондент Накануне.RU.

На конференции прошло избрание руководящих органов партии - политсовета и президиума политсовета. В обоих случаях состав почти не претерпел изменений, в составе политсовета остался, в том числе, глава Нефтеюганска Сергея Дегтярев. Напомним, в городской администрации 24 января провели спецоперацию силовики, действия которых до сих остаются без пояснений.