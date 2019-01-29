29 Января 2019
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Политика Приволжский ФО Пермский край

В Прикамье назначен руководитель управления автодорог и транспорта

Министр транспорта Пермского края Николай Уханов назначил Сергея Сабурова руководителем краевого управления автодорог и транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого минтранса.

До назначения на должность главы управления, Сергей Сабуров работал заместителем руководителя. Карьеру в управлении дорог он начал в 2017 г. До этого занимал пост начальника отдела строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог управления дорожного хозяйства министерства транспорта Пермского края.

Также в разные годы занимал должности начальника отдела благоустройства администрации Орджоникидзевского района Перми, начальника отдела эксплуатации и содержания объектов внешнего благоустройства в МКУ "Благоустройство Орджоникидзевского района" Перми, замдиректора пермского филиала "Росдорнии".

Отметим, что прежний руководитель Управтодора Андрей Морозов покинул должность в связи с переходом на новое место работы.

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В Прикамье назначен руководитель управления автодорог и транспорта

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Теги: назначение, управление дорог и транспорта, Сергей Сабуров, Николай Уханов



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