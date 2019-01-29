Кличко сбежал от Порошенко, - юрист

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

Кличко сбежал от Порошенко, - юрист

Госпитализация мэра Киева Виталия Кличко - это его завуалированное бегство из команды президента Петра Порошенко. Так считает Андрей Портнов, юрист и экс-советник президента Украины Виктора Януковича. Он заявил в Facebook, что новость о внезапной болезни и госпитализации в тот момент, когда его ждут на собрании о выдвижении Порошенко на второй срок, "демонстрирует все трусливое и дешевое нутро городского начальника", который был госпитализирован в Австрии.
Читайте также:

"Почему ветеран евромайдана и патриот Украины не лечится в своей стране? Они же ее привели в Европу или нет?" - написал пользователь Валерий Муратов.

"Отмыться, правда, друг от друга уже не удастся, потому как вы члены одной коалиции и ваши партии соединены в одной парламентской фракции, вы пользовались одними и теми же схемами разграбления бюджета, земли и природных ресурсов, опирались на одних и тех же исполнителей в получении взяток и отмывании украденного, поддерживали друг друга на выборах, вместе делили деньги и вместе разваливали город и страну", - написал Портнов.

Отметим, что сегодня ожидается, что Порошенко объявит о своих планах избраться на второй президентский срок.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Кличко сбежал от Порошенко, - юрист

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Петр Порошенко, Виталий Кличко



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 328

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети