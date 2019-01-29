Кличко сбежал от Порошенко, - юрист

Госпитализация мэра Киева Виталия Кличко - это его завуалированное бегство из команды президента Петра Порошенко. Так считает Андрей Портнов, юрист и экс-советник президента Украины Виктора Януковича. Он заявил в Facebook, что новость о внезапной болезни и госпитализации в тот момент, когда его ждут на собрании о выдвижении Порошенко на второй срок, "демонстрирует все трусливое и дешевое нутро городского начальника", который был госпитализирован в Австрии.

"Почему ветеран евромайдана и патриот Украины не лечится в своей стране? Они же ее привели в Европу или нет?" - написал пользователь Валерий Муратов.

"Отмыться, правда, друг от друга уже не удастся, потому как вы члены одной коалиции и ваши партии соединены в одной парламентской фракции, вы пользовались одними и теми же схемами разграбления бюджета, земли и природных ресурсов, опирались на одних и тех же исполнителей в получении взяток и отмывании украденного, поддерживали друг друга на выборах, вместе делили деньги и вместе разваливали город и страну", - написал Портнов.

Отметим, что сегодня ожидается, что Порошенко объявит о своих планах избраться на второй президентский срок.