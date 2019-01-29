Питерский школьник попал в больницу с сотрясением мозга после "общения" с учителем физкультуры

В Петербурге прокуратура проверяет сообщения о причинении телесных повреждений ученику школы. Их мог нанести учитель.

Ранее в СМИ появилась информация, что в школе №603 один из подростков попал в больницу с сотрясением мозга. Утверждается, что это случилось после его "общения" с преподавателем физкультуры.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Санкт-Петербурга, сейчас сведения о нанесении телесных повреждений учителем тщательно проверяются.

"Выясняются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются участники конфликта. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - отметили в ведомстве.

Напомним, сегодня также стало известно о случае в Бурятии: там преподаватель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников 7-го класса надеть противогазы и сидеть в них в течение всего занятия. Педагогом уже занялся Следственный комитет.