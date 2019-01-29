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Общество Свердловская область Уральский ФО

В Свердловской области ожидается сильный снегопад и метели

Сегодня, 29 января, в Свердловской области ожидается сильный снег, метели и ветер до 22 м/с. В связи с этим, ФКУ "Уралуправтодор" призывает водителей быть внимательными на дорогах, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Водителей транспортных средств просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, а также не пытаться обогнать снегоуборочную технику, которая расчищает федеральные трассы.

Между тем, дорожные службы "Уралуправтодора" будут принимать все необходимые меры по обеспечению безопасного и бесперебойного проезда. Так, на федеральные трассы выйдут около 400 дорожных машин, также будут работать 35 метеостанций и 95 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда.

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В Свердловской области ожидается сильный снегопад и метели

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Теги: снегопад, погода, метель, уборка дорог



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