В "Росгеологии" заявили, что Кобылкин не мог требовать увольнения ее сотрудников

В госкомпании "Росгеология" напомнили, что Минприроды не может требовать увольнения ее сотрудников. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

"Он (глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, - прим. Накануне.RU) не может выносить выговоры ему и увольнять сотрудников компании", - заявили изданию в госкомпании.

Отметим, что речь идет об увольнении одного из топ-менеджеров "Росгеологии" Руслане Горринге. Министр природных ресурсов ранее потребовал его увольнения, после того как широкой публике стало известно, что в свободное от работы время топ-менеджер ведет прямые трансляции компьютерной игры PUBG на различных площадках о том, как и за что он увольняет своих сотрудниц, о переговорах с совладельцем газовой компании "НОВАТЕК" Леонидом Михельсоном, а также угрожает различными карами молодым людям, которые играют в игру вместе с ним.

В "Росгеологии" признали, что контракт с Горрингом действительно был расторгнут. Однако, как рассказал источник РБК в правительстве РФ, Минприроды РФ действительно не обладает полномочиями требовать увольнения сотрудников этой госкомпании.