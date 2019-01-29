29 Января 2019
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Общество Свердловская область

"Следствие продолжается". ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге сдадут до конца 2019 года

По данным министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова, ЖК "Новый Уктус" (5 очередь) будет сдан до конца 2019 года, а уголовные дела продолжаются и будут завершены, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"На данном этапе выработан механизм по работе с пайщиками. Все будут удовлетворены в своих требованиях. Дом будет достроен до конца 2019 года. В 2018 году мы изучали ситуацию вокруг этого дома. Во-первых, всю проектную документацию, которая разрабатывалась вновь из-за изменения этажности здания, мы приводили в соответствие. Сейчас экспертиза уже получена. Во-вторых, следствие по делу также продолжается, оно будет завершено", - добавил Волков.

Напомним, что в эти входные дольщики провели 18 по счёту митинг. Уральцы купили квартиры в доме по ул Самолетная, 31А ещё в 2013 году. Застройщиком была компания бывшего депутата-"единоросса" Игоря Плаксина - "Уралэнергостройкомплекс". В дальнейшем правоохранители возбудили несколько уголовных дел по статье "мошенничество", а стройка была передана новому застройщику - ГК "ТЭН".

На митинге также сообщили, что дом будет сдан в любом случае, вот только не 25-этажный, а 16-этажный. 15 февраля власти должны обсудить и разработать механизм по возврату и фиксации денежных средств.

В 2017 году министр строительства Свердловской области Михаил Волков заверил, что 2019 год люди будут встречать в новых квартирах, но это не свершилось.

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"Следствие продолжается". ЖК "Новый Уктус" в Екатеринбурге сдадут до конца 2019 года

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Теги: Новый Уктус, митинг, обманутый дольщик, Михаил Волков, Самолетная 31А, Игорь Плаксин



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