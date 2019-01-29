29 Января 2019
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Населению готовят новое пенсионное одурачивание

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Экономист: Для перехода к ИПК необходимо внести изменения в Налоговый кодекс

Внедрение механизма индивидуального пенсионного капитала требует серьезных изменений в Налоговый кодекс, связанных с преференциями для участников добровольной накопительной системы, считает доктор экономических наук, директор Института финансов и права УРГЭУ Максим Марамыгин.

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По его мнению, отчисления работников и работодателей должны быть освобождены от налогообложения, передает корреспондент Накануне.RU.

"У нас не было пенсионной реформы, было лишь повышение пенсионного возраста. Если мы говорим о реальной пенсионной реформе, нужно создать условия для отчислений: вносить изменения в Налоговый кодекс, которые коснутся все налогов. Можно переходить на корпоративные пенсии, соответственно корпоративные отчисления нужно освободить от налогообложение. Но никаких изменений в данном направлении нет и не планируется и нельзя говорить о каких-то серьезных изменениях пенсионной системы", - сказал Марамыгин на пресс-конференции в Екатеринбурге.

ИПК, напомним, предполагает добровольные 6%-ные отчисления работников в накопительную часть пенсии. Сегодняшние 22%-е отчисления направятся в распределительную систему и станут страховой частью пенсии. Проект закона планировалось внести до конца 2018 г., но он до сих пор находится в стадии подготовки.

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Экономист: Для перехода к ИПК необходимо внести изменения в Налоговый кодекс

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Теги: Максим Марамыгин, пенсионный возраст, ИПК



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