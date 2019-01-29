Идите обратно в бизнес? Учителя физики пытаются уволить за "танцы в трусах"

Молодой учитель физики московской школы №1236 может лишиться работы за "голые видео" на YouTube с его участием. 25-летний Дмитрий Ветчинников рассказал, что руководство школы якобы пытается уволить его за видеоролики, о существовании которых тот сообщил еще при трудоустройстве. Ситуацию обсудили сегодня на пресс-конференции в "Национальной службе новостей", передает корреспондент Накануне.RU.

В школе №1236 25-летний Дмитрий Ветчинников работает с сентября 2018 г. По его словам, он на первом же собеседовании признался руководителю корпуса, что в сети есть видео его обнаженных танцев. Ранее парень работал аниматором в ночном клубе. Тогда работодателя это не смутило, но в первый рабочий день ее мнение изменилось, рассказал Дмитрий Ветчинников.

"Она сказала: "Как вы можете быть педагогом, если у вас такие видеоролики?" И предложила написать заявление "по собственному желанию". Я ответил, что по анонимному письму кого-то из родителей я не буду этого делать", - рассказал учитель.

После этого Дмитрий Ветчинников обратился за разъяснением к директору школу, вместо чего получил прессинг.

"Меня ловили, подсиживали, направляли методические комиссии на уроки. Но методическая комиссия в итоге дала положительную экспертную оценку. Поэтому в уведомлении об увольнении ее заключения нет", - добавил Дмитрий Ветчинников.

В уведомлении об увольнении – административные проступки: молодому учителю приписали четыре пропущенных урока по дисциплине "индивидуальный проект". Дмитрий Ветчинников пояснил, что по всем естественнонаучным предметам есть такие занятия, но на физику никто из учеников не записался.

"Я не знал даже времени уроков. Этих уроков не должно было быть, но оформлено, что я прогулял. Сделали четыре выговора за каждый из уроков. Простым языком – меня подсидели", – полагает педагог.

Когда учитель пригласил журналистов в школу, руководитель корпуса якобы закрыл всех детей в спортивном зале и вызвал наряд Росгвардии.

"В итоге Росгвардия сказала, что должна защищать журналистов и меня. На следующий день директора корпуса уже не было, она уволилась", – рассказал Дмитрий.

Руководство школы подменяет основания, пытаясь уволить Дмитрия за танцы, чтобы это выглядело законно, полагает председатель национального родительского комитета Ирина Волынец.

"Национальный комитет не выступает за отмену этических норм, но мера должна быть во всем. Учитель не подписывал соглашение о том, что никогда в жизни не участвовал в программах, где показывал свое тело. Эти видео показывали по телевидению, значит, они не за гранью допустимого", – отметила Ирина Волынец.

Она добавила, что сейчас огромное количество учителей "вылетает" с работы "за фото в купальнике".

"Дмитрий не уволен. Он получил уведомление, что не прошел испытательный срок. Мы не знаем, насколько директор школы руководствовался видео на YouTube при принятии решении. Это директор школы будет доказывать в суде", – добавила руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова.

По ее словам, по трудовому законодательству, работник, совершивший аморальный проступок вне места работы, теряет виновность через год. При этом важно, прилагал ли Дмитрий усилия для распространения "голых видео".

"Я поддерживаю Дмитрия, он имеет право танцевать в любого цвета штанах! Если он не прилагал усилий для распространения этого видео, это нельзя использовать для увольнения. Сейчас перед ним стоит задача доказать, что его уволили за танцы", – сообщила правозащитница Екатерина Гордон.

Дмитрий подтвердил, что будет доказывать незаконность увольнения через суд, а позже подаст иск о защите деловой репутации. По словам молодого человека, у него есть видеозаписи всех разговоров с руководством школы.

Руководитель Московского городского профсоюза работников образования Марина Иванова заверила, что никаких "черных меток", которыми наделяют неугодных учителей, нет. Но в случае поражения в суде ему будет сложнее устроиться в школу, потому что директора, как правило, просят рекомендации с предыдущего места работы.

Отметим, что Дмитрий Ветчинников – выпускник факультета инноваций и высоких технологий Московского физико-технического института. После окончания вуза он с отличием окончил курсы педагогической переподготовки.

В школе ситуацию с увольнением Дмитрия Ветчинникова комментировать отказались. В разговоре с Накануне.RU директор школы №1236 Андрей Кулаков адресовал вопрос департаменту образования. В пресс-службе департамента дать оперативный комментарий на эту тему не смогли.

Напомним, что в августе 2018 г. премьер-министр Дмитрий Медведев посоветовал жалующимся на низкие зарплаты учителям идти в бизнес. Возможно, молодому педагогу Ветчинникову как раз придется вернуться в частную сферу.