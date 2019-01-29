"Для обеспечения личной безопасности". Бывшего вице-губернатора Сандакова перевели в другую колонию

Бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятку и мошенничество, перевели в другую колонию. В прокуратуре объяснили, что такое решение было принято для "обеспечения личной безопасности осужденного", передает корреспондент Накануне.RU.

Сандаков с 15 ноября 2018 года до 18 января отбывал наказание в исправительной колонии строгого режима №1.

"Для обеспечения личной безопасности 18 января он был переведен в исправительную колонию строгого режима №6. Меры взыскания в отношении него не применялись. Согласно правилам внутреннего распорядка, в течение двух недель он находился в карантинном отделении, сегодня он будет переведен в отряд", - рассказал заместитель прокурора области Александр Оборок.

Зампрокурора не стал объяснять, какая опасность грозила бывшему вице-губернатору.

"Мы не можем раскрывать эту информацию, потому что она оперативно-розыскная. Вы знаете, что там не санаторий, и поэтому могут быть вопросы, которые необходимо решать для того, чтобы обеспечить безопасность всех содержащихся", - добавил он.

Напомним, 5 октября Советский районный суд Челябинска признал бывшего вице-губернатора Николая Сандакова виновным в мошенничестве, получении взятки и неправомерном доступе к компьютерной информации и приговорил к 5,5 годам в колонии строгого режима со штрафом в 7 млн руб.