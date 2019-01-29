На Южном Урале передано в суд уголовное дело об убийстве экс-главы Копейска

На Южном Урале передали в суд уголовное дело в отношении трех граждан, обваиняемых в убийстве экс-главы Копейска, которое было совершено еще летом 1994 года.

Следствие считает, что обвиняемые организовали и совершили убийство главы в связи с его служебной деятельностью, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

По уголовному делу проделан значительный объем следственной работы, назначены и проведены 15 экспертиз, допрошено более 70 свидетелей, проведено более 20 обысков.