29 Января 2019
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Официальный сайт "Росгеологии" "упал" после известий об увольнении Горринга

Хакеры атаковали официальный сайт "Росгеологии" после увольнения замглавы ведомства Руслана Горринга. Как передает корреспондент Накануне.RU, в данный момент ресурс недоступен.

Напомним, причиной увольнения топ-менеджера стало появившееся в соцсетях видео с его участием. На видеозаписи мужчина, очень похожий на Горринга, нецензурно выражаясь, рассказывает о своей работе и сексуальных отношениях с сотрудницами компании.

Руслан Горринг(2019)|Фото: Видач

После того, как об этом стало известно, официальный сайт "Росгеологии" оказался недоступен и не работает уже несколько часов. В самой компании заявили, что ресурс "подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом". Когда он вновь будет нормально функционировать, пока неизвестно.

Напомним, из-за скандальной ситуации со своим подчиненным гендиректор "Росгеологии" Роман Панов получил выговор.

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Официальный сайт "Росгеологии" "упал" после известий об увольнении Горринга

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Теги: Росгеология, сайт, Горринг, хакеры



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Ранее 29.01.2019 13:49 Мск В "Росгеологии" заявили, что Кобылкин не мог требовать увольнения ее сотрудников

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