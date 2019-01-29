Официальный сайт "Росгеологии" "упал" после известий об увольнении Горринга

Хакеры атаковали официальный сайт "Росгеологии" после увольнения замглавы ведомства Руслана Горринга. Как передает корреспондент Накануне.RU, в данный момент ресурс недоступен.

Напомним, причиной увольнения топ-менеджера стало появившееся в соцсетях видео с его участием. На видеозаписи мужчина, очень похожий на Горринга, нецензурно выражаясь, рассказывает о своей работе и сексуальных отношениях с сотрудницами компании.

После того, как об этом стало известно, официальный сайт "Росгеологии" оказался недоступен и не работает уже несколько часов. В самой компании заявили, что ресурс "подвергся хакерской атаке после истории с Горрингом". Когда он вновь будет нормально функционировать, пока неизвестно.

Напомним, из-за скандальной ситуации со своим подчиненным гендиректор "Росгеологии" Роман Панов получил выговор.