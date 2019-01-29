"Медицинский дебют" полпреда: Цуканов инициировал обсуждение проблем здравоохранения в областном кабмине

В Уральском институте кардиологии (Екатеринбург) прошло совещание с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова, посвящённое развитию медицины на Среднем Урале, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По итогам этого закрытого для СМИ мероприятия, продолжавшегося почти два часа, полпред рассказал журналистам, что для него это первое знакомство со здравоохранением УрФО в качестве уральского полпреда. Он поблагодарил директора Уральского института кардиологии Яна Габинского за организацию и проведение встречи.

Вместе с тем, Цуканов отметил ряд тревожных показателей-индикаторов, в частности, по онкозаболеваниям. Кроме того, есть вопросы, связанные с поставкой льготных лекарств.

"В целом говорили о том, что необходимо сделать, - пояснил полпред. - Выслушали мнение областного министерства здравоохранения о том, как можно улучшить работу. К сожалению, жители региона не всегда позитивно оценивают работу врачей - как в небольших населённых пунктах, так и в Екатеринбурге. Поэтому нужно внимательно проанализировать эти претензии к системе здравоохранения и обязательно улучшить работу".

По словам полпреда, итоги анализа возьмут за основу при проведении 8 февраля совещания в правительстве Свердловской области на тему социально-экономического развития региона.

"Нужно сделать так, чтобы свердловское здравоохранение было самым лучшим в нашем округе, а высокотехнологичная и любая другая помощь оказывалась и здесь [в Екатеринбурге], в столице [УрФО], а также в Челябинске, Кургане, Тюмени", - подчеркнул Цуканов, пожелав всем здоровья.