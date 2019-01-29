29 Января 2019
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"Медицинский дебют" полпреда: Цуканов инициировал обсуждение проблем здравоохранения в областном кабмине

В Уральском институте кардиологии (Екатеринбург) прошло совещание с участием полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) Николая Цуканова, посвящённое развитию медицины на Среднем Урале, передаёт корреспондент Накануне.RU.
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По итогам этого закрытого для СМИ мероприятия, продолжавшегося почти два часа, полпред рассказал журналистам, что для него это первое знакомство со здравоохранением УрФО в качестве уральского полпреда. Он поблагодарил директора Уральского института кардиологии Яна Габинского за организацию и проведение встречи.

Вместе с тем, Цуканов отметил ряд тревожных показателей-индикаторов, в частности, по онкозаболеваниям. Кроме того, есть вопросы, связанные с поставкой льготных лекарств.

"В целом говорили о том, что необходимо сделать, - пояснил полпред. - Выслушали мнение областного министерства здравоохранения о том, как можно улучшить работу. К сожалению, жители региона не всегда позитивно оценивают работу врачей - как в небольших населённых пунктах, так и в Екатеринбурге. Поэтому нужно внимательно проанализировать эти претензии к системе здравоохранения и обязательно улучшить работу".

По словам полпреда, итоги анализа возьмут за основу при проведении 8 февраля совещания в правительстве Свердловской области на тему социально-экономического развития региона.

"Нужно сделать так, чтобы свердловское здравоохранение было самым лучшим в нашем округе, а высокотехнологичная и любая другая помощь оказывалась и здесь [в Екатеринбурге], в столице [УрФО], а также в Челябинске, Кургане, Тюмени", - подчеркнул Цуканов, пожелав всем здоровья.

Николай Цуканов, Андрей Цветков(2019)|Фото: Накануне.RU

Город сердца, Уральский институт кардиологии(2019)|Фото: Накануне.RU

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"Медицинский дебют" полпреда: Цуканов инициировал обсуждение проблем здравоохранения в областном кабмине

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Теги: Николай Цуканов, кардиология, Ян Габинский



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