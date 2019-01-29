29 Января 2019
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Восстановление дома на улице Революции в Перми займет полтора месяца

Восстановление дома по ул. Революции, 3/1 в Перми займет около полутора месяцев, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

Такое заявление прозвучало на заседании городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Участники заседания ознакомились с докладом экспертов с кафедры строительного производства и геотехники ПНИПУ, которые провели первичный осмотр и инструментальное обследование технического этажа, чердачных и подвальных помещений, квартир на 14 этаже. По данным экспертов, площадь обрушения составила 75-80 кв. м, восемь плит шириной до полутора метров сложились к центральной оси технического помещения.

В скором времени дом пройдет полное инструментальное обследование - экспертами политехнического университета и "ВерхнекамТИСИз" будут осмотрены строительные конструкции и грунт. После будет произведен демонтаж разрушенной части кровли с последующим восстановлением и укреплением конструкций. Во время проведения работ дом будет круглосуточно находиться под охраной.

Пострадавшим жильцам будет предложена компенсация затрат на съем жилья. Порядок возмещения сейчас прорабатывается.

Напомним, частичное обрушение плиты на верхнем техническом этаже жилого дома произошло 27 января. Прибывшие на место сотрудники экстренных служб эвакуировали жителей, их разместили в здании гимназии №33, расположенном неподалеку. Также жильцам разрешили забрать личные вещи.

Всего в доме проживает 230 человек. Сам дом был построен в 1993 году.

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Восстановление дома на улице Революции в Перми займет полтора месяца

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Теги: перекрытия, дом на ул. Революции, обрушение, восстановление, ремонт



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