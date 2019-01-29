Глава Екатеринбурга заявил, что приостановит транспортную реформу, если мэрия не добьется сохранения стоимости тарифа на проезд

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить транспортную реформу, которую должны запустить 1 июля этого года, если мэрия не успеет просчитать все моменты по перераспределению маршрутов без увеличения стоимости проезда. По его словам, единственным способом сохранения существующих тарифов является увеличение выручки транспортных предприятий путем перераспределения маршрутов, передает корреспондент Накануне.RU

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"Транспортники по закону имеют право прийти и показать все затраты и снова поднять вопрос о тарифах. Мы сами сперва отдаем выручку, а потом горожанам предъявляем повышенные тарифы. Это нормально? Сейчас с этой темой мы разбираемся отдельно. И если до конца мы эти решения не обсудим и не примем, то с 1 июля в транспортную реформу не пойдем, я ее приостановлю", - заявил Высокинский в ходе сегодняшнего брифинга.

Глава Екатеринбурга объяснил, что сейчас город тратит порядка 1 млрд рублей на дотации транспортникам, которые каждый месяц показывают отрицательный результат в объеме 50 млн рублей.

"То есть если мы будем оставлять ситуацию в том виде, в котором она есть, мы можем уничтожить наш транспорт. У нас за последние 5-6 лет произошло перераспределение пропорций. 31 маршрут стал убыточным почему-то, 27 – убыточным. Многие другие маршруты у нас почему-то передались частникам. Муниципальный транспорт выручку потерял, за убытками пришел к нам и в тарифы. Это что такое? Давайте садиться анализировать, иначе мы эту тему не потянем. Еще один 5-рублевый рост тарифа невозможен, мы как раз боремся с этим", - добавил Высокинский.

Перераспределять маршруты мэрия продолжит, именно поэтому закупается порядка 100 новых автобусов, чтобы таким образом увеличивать количество единиц транспорта и избежать больших интервалов из-за отмены тех или иных маршрутов. Например, в ближайшее время будет решаться вопрос по маршрутке №2, которую, как говорит Высокинский, полностью дублирует троллейбус.

Напомним, что сегодня мэрия Екатеринбурга под руководством главы Александра Высокинского анонсировала перемены в маршрутной сети общественного транспорта в связи с ликвидацией частного автобусного маршрута №024.