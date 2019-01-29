Глава Екатеринбурга заявил, что приостановит транспортную реформу, если мэрия не добьется сохранения стоимости тарифа на проезд

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

Глава Екатеринбурга заявил, что приостановит транспортную реформу, если мэрия не добьется сохранения стоимости тарифа на проезд

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал приостановить транспортную реформу, которую должны запустить 1 июля этого года, если мэрия не успеет просчитать все моменты по перераспределению маршрутов без увеличения стоимости проезда. По его словам, единственным способом сохранения существующих тарифов является увеличение выручки транспортных предприятий путем перераспределения маршрутов, передает корреспондент Накануне.RU
Читайте также:

"Транспортники по закону имеют право прийти и показать все затраты и снова поднять вопрос о тарифах. Мы сами сперва отдаем выручку, а потом горожанам предъявляем повышенные тарифы. Это нормально? Сейчас с этой темой мы разбираемся отдельно. И если до конца мы эти решения не обсудим и не примем, то с 1 июля в транспортную реформу не пойдем, я ее приостановлю", - заявил Высокинский в ходе сегодняшнего брифинга.

Глава Екатеринбурга объяснил, что сейчас город тратит порядка 1 млрд рублей на дотации транспортникам, которые каждый месяц показывают отрицательный результат в объеме 50 млн рублей.

"То есть если мы будем оставлять ситуацию в том виде, в котором она есть, мы можем уничтожить наш транспорт. У нас за последние 5-6 лет произошло перераспределение пропорций. 31 маршрут стал убыточным почему-то, 27 – убыточным. Многие другие маршруты у нас почему-то передались частникам. Муниципальный транспорт выручку потерял, за убытками пришел к нам и в тарифы. Это что такое? Давайте садиться анализировать, иначе мы эту тему не потянем. Еще один 5-рублевый рост тарифа невозможен, мы как раз боремся с этим", - добавил Высокинский.

Перераспределять маршруты мэрия продолжит, именно поэтому закупается порядка 100 новых автобусов, чтобы таким образом увеличивать количество единиц транспорта и избежать больших интервалов из-за отмены тех или иных маршрутов. Например, в ближайшее время будет решаться вопрос по маршрутке №2, которую, как говорит Высокинский, полностью дублирует троллейбус.

Напомним, что сегодня мэрия Екатеринбурга под руководством главы Александра Высокинского анонсировала перемены в маршрутной сети общественного транспорта в связи с ликвидацией частного автобусного маршрута №024.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Глава Екатеринбурга заявил, что приостановит транспортную реформу, если мэрия не добьется сохранения стоимости тарифа на проезд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: транспортная реформа, общественный транспорт, рост тарифов, Александр Высокинский



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 317

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети