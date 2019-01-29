29 Января 2019
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Общество Свердловская область

В Свердловской области с обманутыми пайщиками и дольщиками разберутся к 2021 году

В Свердловской области с обманутыми пайщиками и дольщиками разберутся к 2021 году

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков сообщил, что проблемы с обманутыми пайщиками и дольщиками будут решены до 2021 года. Раннее эти вопросы хотели решить до 2020 года, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Эта тема очень острая и значимая для нас. На данный момент осталось 897 пострадавших дольщиков. Была проведена очень большая работа, ведь управлять такими объектами - очень сложно. Необходимо проводить с людьми встречи и рассказывать, какие меры принимает министерство для решения проблемы. В 2018 году мы показали хорошие результаты, жилье получили 2 тыс. 490 человек", - завил Волков.

Он также добавил, что через несколько лет достроят и самые проблемные объекты, где возникли сложности с технологичным процессом.

"Это не говорит о том, что мы будет ждать до 2021 года, нет. Мы думали, что сможем сдвинуть несколько объектов и сдать дома к 2020 году, но в итоге строительство ЖК "Кольцовский дворик" будет завершено через два года - раньше не получится", - сказал министр и добавил, что многие дольщики уже решили совершить обмен квартирами.

В 2018 году планировалось также сдать дома для дольщиков в Арамиле, но не получилось.

"В прошлом году мы завершили строить два дома, люди получили квартиры, а по оставшимся 270 пострадавшим ведётся работа. Инвесторы уже определены", - добавил он.

Напомним, с 1 июля 2018 года в России введен запрет на прямую продажу жилья в строящихся домах. У застройщика теперь будет несколько вариантов продажи квартир: или через банковское сопровождение, или через так называемые счета эскроу, деньги на которых хранятся только определенный период до момента завершения сделки и необходимости выплаты.

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В Свердловской области с обманутыми пайщиками и дольщиками разберутся к 2021 году

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Теги: кольцовский дворик, Екатеринбург, долгострой, дольщики, пайщики, полпредства, Цуканов, Михаил Волков



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