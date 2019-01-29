29 Января 2019
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Политика Челябинская область

В Челябинске прокуратура обратится в суд из-за декларации депутата ЗСО

Прокуратура обратится в суд с требованием о понуждении заксобрания области провести проверку декларации депутата Николая Янова. Об этом на пресс-конференции рассказал прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

В 2018 году прокуратура направляла в адрес ЗСО информацию с требованием о проверки достоверности сведений о доходах трех депутатов. Речь идет о парламентариях Валерии Филиппове, Юрии Карликанове и Николае Янове.

Требования в отношении Филиппова в ЗСО поддержали – на сайте представлена надлежащим образом заполненная декларация. Сведения по Карликанову не подтвердились. По Янову в ЗСО также не поддержали требования прокурора. В связи с чем Лопин будет выходить в суд с требованием о признании решения специальной комиссии ЗСО недействительным и понуждении к проведению надлежащей проверки.

"По Янову нас не поддержали, мы пойдем в суд", - подчеркнул прокурор области.

Также по распоряжению губернатора области Бориса Дубровского проводится антикоррупционная проверка в отношении председателя совета депутатов Курчатовского района Вячеслава Ершова. "Результаты будут в марте", - добавил Виталий Лопин.

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В Челябинске прокуратура обратится в суд из-за декларации депутата ЗСО

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Теги: Николай Янов, Виталий Лопин, декларация



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