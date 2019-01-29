"Мы падаем". Валовый сбор зерна в России рухнул до трехлетнего минимума

В Российском зерновом союзе озвучили предварительные результаты на рынке зерна: снижение валового сбора упало до трехлетнего минимума, падение наблюдается и в секторальных показателях отрасли. Об этом сообщил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, передает корреспондент Накануне.RU.

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На текущем этапе наблюдается снижение валового сбора зерна до трехлетнего минимума - 112,9 млн т. "Но это все равно на 1,9% больше, чем в среднем за пять лет валового сбора в стране", - сказал он.

Специалисты отрасли ожидают снижение экспорта зерновых по сравнению с прошлым сезоном до 45-47 млн т. По словам Злочевского, это вызвано снижением предложения и количества ресурсов.

Характерной особенностью сезона стал заметный рост внутренних цен. "При этом курс рубля последние месяцы укрепился, что создает определенные тиски для экспортных операций", - заявил глава союза. В этой связи отрасль ожидает падение отгрузок во второй половине сезона.

Наблюдается и рост цен на мировом рынке зерна, отметил Злочевский. "Рост достаточно существенный: текущая цена на нашей отгрузке формируется в районе 244 долларов за тонну. Это хороший уровень цен. Все это происходит на фоне достаточно негативного общего экономического фона. Прогноз роста ВВП на 2018-2019 годы составляет 1,5-2%, это низкий уровень в целом", - прокомментировал он.

Также Злочевский отметил, что секторальные показатели отрасли выглядят отрицательно. "Мы падаем", - сказал он. По его словам, это связано с определенной волной снижения валовых показателей.

Почти 62% снижения валового сбора произошло из-за уменьшения сбора пшеницы. В этом году урожай предварительно составил 72 млн т, что на 13,9 млн т меньше по отношению к прошлому сезону. Также минимальным за последние восемь лет стал урожай ржи, который составил 1,9 млн т. "Это прямое следствие кризиса перепроизводства. Рожь не является активной экспортной позицией. Запасы, находившиеся на рекордном уровне на стыке прошлого и нынешнего сезонов, привели к снижению инвестиционной активности в посевах ржи", - пояснил президент зернового союза.

"Валовый сбор ячменя снизился до пятилетнего минимума и составил 17 млн т. Это на 3,65 млн т меньше, чем в прошлом сезоне. Овса - на 4,7 млн т, минус 749 тыс. т. Кукуруза упала до шестилетнего минимума - 11 млн 160 тыс. т, минус 2 млн т к прошлому сезону", - добавил Злочевский. Упали также сборы просо "до восьмилетнего минимума" - 216 тыс. т в 2018 году, что на 100 тыс. т меньше прошлого сезона, а гречихи собрано 930 тыс. т, это минус почти 600 тыс. т.

В 2018 году увеличился лишь урожай риса - его собрали 52 тыс. т больше, чем в прошлом сезоне.

"Все это сопровождается рекордным урожаем по масличным. Это исторический рекорд. Сбор подсолнечника превысил 12,6 млн т в 2018-м - это на 2 с лишним млн т больше", - сказал Злочевский.

Окончательные результаты будут опубликованы в марте 2019 года. Показатели могут быть скорректированы в сторону увеличения, предположил глава союза.