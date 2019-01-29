Депутат Госдумы от ХМАО заявил, что югорчанам не простят долги за газ

Депутат Госдумы от Югры, председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный, выступая перед журналистами в Югре, заявил, что жителям округа никто не простит долги за газ, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Завальный добавил, что не собирается инициировать списание долгов жителей Югры за газ. Он уточнил также, что "и Чечне никто ничего не спишет".

Напомним, простить долги за газ уже потребовали в Свердловской и Смоленской областях, Ямало-Ненецком автономном округе, Башкирии, Прикамье и ряде других регионов. В ХМАО с такой инициативой вышел депутат думы Югорска Антон Пантин.

Глава минстроя Владимир Якушев считает эту идею неправильной. Он уверен, что "с точки зрения дисциплины и того, что цифра немалая, и, понимая, что у нас достаточно много других проблем, для которых надо искать денежные средства", поддерживать эту инициативу не стоит.