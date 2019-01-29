29 Января 2019
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Общество В бывшем СССР Украина ДНР и ЛНР

Почти 60% украинцев готовы отказаться от Донбасса

59% жителей Украины готовы отказаться от ДНР и ЛНР ради прекращения военного конфликта. Об этом заявил директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский. При этом 24% хотят продолжения военного конфликта любыми методами для захвата всей территории Донбасса.
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Боровский также подчеркнул, что 80% опрошенных отмечают: Украина двигается в неправильном направлении. Только 3% считают, что в правильном, и 12% - что скорее в правильном.

Опрос был проведен 17-23 декабря с погрешностью 2%, сообщает "Интерфакс-Украина".

Напомним, опрос летом 2018 года показал, что жители Украины хотят реинтеграции Донбасса, но только с урезанными правами.

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Почти 60% украинцев готовы отказаться от Донбасса

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Теги: Украина, Донбасс, опрос



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