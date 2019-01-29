29 Января 2019
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Бурятским учителем, наказавшим школьников "уроком в противогазах", займется Следственный комитет

Следственный комитет проверит школу в Бурятии, где детей заставили сидеть на уроке в противогазах.
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Так, следователям стало известно, что преподаватель ОБЖ школы №58 в Улан-Удэ в качестве наказания за опоздание на урок заставил нескольких учеников 7-го класса надеть противогазы и сидеть в них в течение всего занятия.

В ходе проверки, проведенной уполномоченным по правам ребенка в Бурятии по обращению родителей, данные сведения подтвердились.

Как сообщили Накануне.RU в республиканском СКР, длительное пребывание в противогазе могло причинить вред физическому и психическому состоянию несовершеннолетних, поэтому в ведомстве намерены провести свою проверку. В частности, будут установлены все обстоятельства по оказанию в школе образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья учеников.

Напомним, недавно в Прикамье бывшего учителя оштрафовали за издевательства над школьниками.

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Бурятским учителем, наказавшим школьников "уроком в противогазах", займется Следственный комитет

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Теги: учитель, Бурятия, проверка, СКР



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