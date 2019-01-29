ОБСЕ предложила заменить Минские соглашения

Минские соглашения нужно заменить новым планом мирного урегулирования, считает спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Об этом он сказал австрийской газете Kleine Zeitung.

По его словам, новый план был представлен совету министров ОБСЕ в декабре. Он предусматривает создание в ДНР и ЛНР переходной администрации ООН, которая организует местные выборы, а ОБСЕ будет наблюдать за ними.

Сайдик считает, что новый план должны подписать главы стран "нормандской четверки", а также ратифицировать парламенты Украины и России.

Донецк выступает категорически против идеи Сайдика, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Это противоречит договоренностям, которые были одобрены Советом Безопасности ООН.

"Более того, под Комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией. Вместо этого мы видим стремление к саботажу Минского процесса со стороны высокопоставленного сотрудника ОБСЕ, несмотря на то, что в его прямые обязанности входит координация и содействие выполнению Минских соглашений", - отметила Никонорова.

Также она обратила внимание, что Сайдик обещает, что Донбасс "должен быть услышан", в то время как в Минских соглашениях закреплено согласование с ним всех украинских законов и инициатив.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины не позволила принять никакого документа по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.