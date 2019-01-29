ОБСЕ предложила заменить Минские соглашения

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР За рубежом Украина ДНР и ЛНР

ОБСЕ предложила заменить Минские соглашения

Минские соглашения нужно заменить новым планом мирного урегулирования, считает спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик. Об этом он сказал австрийской газете Kleine Zeitung.
Читайте также:

По его словам, новый план был представлен совету министров ОБСЕ в декабре. Он предусматривает создание в ДНР и ЛНР переходной администрации ООН, которая организует местные выборы, а ОБСЕ будет наблюдать за ними.

Сайдик считает, что новый план должны подписать главы стран "нормандской четверки", а также ратифицировать парламенты Украины и России.

Донецк выступает категорически против идеи Сайдика, заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова. Это противоречит договоренностям, которые были одобрены Советом Безопасности ООН.

"Более того, под Комплексом мер стоит в том числе подпись представителя ОБСЕ, что делает документ обязательным к исполнению данной международной организацией. Вместо этого мы видим стремление к саботажу Минского процесса со стороны высокопоставленного сотрудника ОБСЕ, несмотря на то, что в его прямые обязанности входит координация и содействие выполнению Минских соглашений", - отметила Никонорова.

Также она обратила внимание, что Сайдик обещает, что Донбасс "должен быть услышан", в то время как в Минских соглашениях закреплено согласование с ним всех украинских законов и инициатив.

В декабре глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что позиция Украины не позволила принять никакого документа по урегулированию конфликта в Донбассе на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ОБСЕ предложила заменить Минские соглашения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, Донбасс, ДНР, ЛНР, Минские соглашения, ОБСЕ



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 317

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети