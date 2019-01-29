В Салехарде вводят режим повышенной готовности из-за надвигающихся морозов

До конца недели температура воздуха в Салехарде упадёт до минус 45. Власти вводят режим повышенной готовности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Он вступит в силу в полночь 30 января и продлится до 00.00 4 февраля. Решение принято на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Начальник управления по делам ГО и ЧС Владимир Терентьев заявил, что на время режима повышенной готовности будет создан оперативный штаб, чтобы все службы были готовы к чрезвычайным ситуациям и смогли работать в их условиях.