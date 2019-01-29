29 Января 2019
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Происшествия Курганская область

Причиной пожара в Горохово, где погибли мать и трое детей, возможно, стал алкоголь

Глава Курганской области Вадим Шумков прокомментировал трагедию в селе Горохово, где в пожаре погибли трое детей и их мать.

Шумков призвал людей не использовать нелегальные отопительные приборы, а также не злоупотреблять алкоголем членов семей, где есть маленькие дети.

Как стало известно Накануне.RU из собственных источников в силовых структурах области, причиной пожара стало, возможно, то, что мать детей спала в пьяном состоянии и не проснулась в тот момент, когда возник пожар. Стоит отметить, что в МЧС пока не раскрывают причины пожара.

"К сожалению, приходится констатировать, что в ряде случаев не срабатывает система: кто-то не дошел до конкретного адреса, не взял неблагополучную семью на учет, кто-то не потрудился, имея на то законные основания, изъять детей из таких семей, чтобы спасти им жизнь. Кто-то не отработал свои законные задачи и полномочия. В результате погибли дети. Есть основания полагать, что в ближайшие две недели температура будет понижаться на территории Курганской области. Понимая, что часть жилищного фонда у нас в деревянном исполнении, мы отдаем себе отчет в том, что топить будут еще сильнее. Возможно, будут использоваться незаконные приборы обогрева, представляющие особую противопожарную опасность", - сообщил Вадим Шумков.

Он отметил, что сегодня дано поручение провести поголовные подворовые обходы в регионе, включая малообеспеченные и многодетные семьи, включая социально неблагополучные семьи.

"В результате этих обходов отработать меры по изъятию таких незаконных приборов. При необходимости проинформировать органы опеки и попечительства о необходимости изъятия детей из таких семей, имея на это законные основания, разумеется. А также отработать по мерам противопожарной безопасности", - сказал глава Зауралья.

Вадим Шумков также отдельно обратился к жителям региона:

"Пожалуйста, позаботьтесь сами о своей безопасности и безопасности своих детей. Не используйте приборы запрещенные, не употребляйте активно алкогольные напитки, имея несовершеннолетних в семьях и подвергая их жизнь опасности. Дети не могут о себе позаботиться. О них могут позаботиться только мы. Давайте предпримем все необходимые для этого меры".

Напомним, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям возбуждены уголовные дела. Также возбуждено уголовное дело о халатности местных чиновников. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим.

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Причиной пожара в Горохово, где погибли мать и трое детей, возможно, стал алкоголь

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Теги: Вадим Шумков, пожар, Горохово, уголовное дело, приборы, дети, смерть, гибель, Зауралье



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