Свердловский минстрой подтвердил, что проблемный долгострой "Бухта Квинс" сдан

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков подтвердил, что проблемный долгострой "Бухта Квинс" был введен в эксплуатацию. Об этом он рассказал сегодня на пресс-конференции, передаёт корреспондент Накануне.RU



"Скажу так, вопрос заселения - это вопрос собственника. Мы эти вопросы не рассматриваем. Да, действительно, объект введен в эксплуатацию" , - добавил он.



Ранее бард и худрук екатеринбургского Театра эстрады Александр Новиков заявил, что пайщики проблемного долгостроя "Бухта Квинс" получили ключи от своих квартир.



Напомним, строительство коттеджного поселка "Бухта Квинс" на берегу озера Шарташ было начато еще в 2008 году. В 2013 году работы на объекте были приостановлены, а в 2017 году после многочисленных акций протеста пайщиков и возбуждения уголовного дела в отношении барда Александра Новикова и его бизнес-партнера, экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, работы на площадке были возобновлены.



Отметим, что по этому делу также недавно осудили Ларису Ассонову, ее признали виновной в хищении денежных средств пайщиков ПЖСК "Бухта Квинс" с 2010 по 2012 годы. Кроме того, "уголовка" грозит и председателю ПЖСК "Бухта Квинс" Зиле Булатовой.