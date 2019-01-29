"Зенит" объявил о договоренности с ПСЖ о переходе Леандро Паредеса

Питерский "Зенит" объявил о достижении соглашения с французским ПСЖ о переходе полузащитника Леандро Паредеса. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на официальном сайте российского клуба.

Паредес пришел в "Зенит" из итальянской "Ромы" летом 2017 года. За питерцев он провел 61 матч, забил 10 мячей и отдал 15 результативных передач.

Полузащитник дважды становился лучшим игроком месяца по версии болельщиков "сине-бело-голубых". Кроме этого, в качестве футболиста "Зенита" он провел восемь матчей за сборную Аргентины.

Напомним, Паредес был одним из пяти аргентинцев, которые стали один за другим переходить в петербургский клуб в 2017 году.