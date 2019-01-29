29 Января 2019
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Экономика Свердловская область

Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке до 11,5% годовых

Ставка по ипотеке, опустившись до абсолютного минимума в 2018 г., в текущем году может повыситься до 11,5% годовых. Объективных причин для снижения ставки, как минимум в первой половине 2019 г., нет, считает руководитель "Абсолют Банка" в Екатеринбурге Светлана Ковалева.

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Прошедший год можно назвать лучшим годом для ипотеки: в Свердловской области выдано жилищных кредитов на 96 млрд руб., это на 53% больше, чем в 2017 г., передает корреспондент Накануне.RU. Причина рекорда - средняя ставка достигла абсолютного минимума в 9,66% годовых.

"К концу января 2019 г. среднерыночная ставка по ипотеке составляет порядка 11% годовых и причин для ее снижения мы не наблюдаем тренд на рост ипотечной ставки продолжится как минимум до середины 2019 г., в первом полугодии мы ждем среднерыночную ставку на уровне 11,5%", - сообщила Ковалева на пресс-конференции о финансовых итогах года.

Несмотря на рост ставки эксперт не советует откладывать покупку жилья тем, кто уже накопил на первоначальный взнос, если ставка понизится, то ипотечный кредит можно рефинансировать. Из-за низких процентных ставок в 2018 г. спрос на инструмент снизился в два раза.

В случае, если среднерыночная ставка по жилищным займам не превысит 12% годовых, то спрос на ипотеку может остаться на уровне 2018 г., прогнозирует Ковалева. "Каждый процент повышения выше 12% даст снижение спроса на 15%", - отметила она.

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Эксперты прогнозируют рост ставок по ипотеке до 11,5% годовых

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Теги: ипотека, кредитование, Абсолют банк



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