29 Января 2019
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"Прокуроры хотят дышать чистым воздухом". Виталий Лопин рассказал о расследовании экологических дел

В Челябинске завершается расследование уголовного дела по факту выбросов. В ближайшее время дело будет направлено в суд. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Прокуроры, как и граждане, хотят дышать чистым воздухом. Мы знаем эту проблему и ощущаем ее на себе. Уделили пристальное внимание атмосферному воздуху в текущем году. Здесь нам большую помощь оказало расследование уголовного дела, возбужденного по факту загрязнения воздуха. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд", - подчеркнул он.

Заместитель прокурора области Андрей Потапов рассказал, что в 2018 году нарушения были выявлены на таких предприятиях, как "Мечел-кокс", ЧМК, "Фортум", ЧТПЗ и др.

"В отношении одного из предприятий Челябинска возбуждено уголовное дело по факту сброса химических ядовитых веществ в реку Миасс и ее приток, след от которых дотянулся даже до Курганской области", - отметил он.

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"Прокуроры хотят дышать чистым воздухом". Виталий Лопин рассказал о расследовании экологических дел

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Теги: Виталий Лопин, экология, выбросы,



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