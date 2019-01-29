29 Января 2019
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Происшествия Курганская область

После двух смертельных пожаров в Зауралье СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников

Зауральские следователи возбудили новое уголовное дело по статье "халатность" по факту гибели в двух пожарах шестерых маленьких детей и женщины.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям также возбуждены уголовные дела. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям чиновников органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков лично контролирует ситуацию. Рано утром 29 января он вместе с руководителями силовых ведомств области выезжал на место трагедии в село Горохово. Как отметил на месте начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков, трагедий можно было бы избежать, если бы в домах были установлены специальные извещатели.

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После двух смертельных пожаров в Зауралье СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников

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Теги: Горохово, Раздольная, уголовное дело, деревня, пожар, смерть, гибель, дети, Вадим Шумков, МЧС, особый противопожарный режим, халатность



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Развитие сюжета:

Ранее 29.01.2019 12:40 Мск Причиной пожара в Горохово, где погибли мать и трое детей, возможно, стал алкоголь

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Ранее 29.01.2019 07:48 Мск Второй за последние дни пожар в Зауралье опять унес жизни троих детей

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