После двух смертельных пожаров в Зауралье СК возбудил уголовное дело о халатности чиновников

Зауральские следователи возбудили новое уголовное дело по статье "халатность" по факту гибели в двух пожарах шестерых маленьких детей и женщины.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 27 января пожар в деревне Раздольная Юргамышского района унес жизни трех несовершеннолетних детей. А ночью 29 января в селе Горохово в том же районе в огне погибли трое детей и их мать. По обоим случаям также возбуждены уголовные дела. В регионе в связи с чередой трагедий введен особый противопожарный режим.

Следователи дадут уголовно-правовую оценку действиям чиновников органов системы профилактики, в компетенцию которых входит надзор за условиями жизни несовершеннолетних, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Врио губернатора Зауралья Вадим Шумков лично контролирует ситуацию. Рано утром 29 января он вместе с руководителями силовых ведомств области выезжал на место трагедии в село Горохово. Как отметил на месте начальник ГУ МЧС России по Курганской области Олег Рожков, трагедий можно было бы избежать, если бы в домах были установлены специальные извещатели.