В 2019 году Воронежская область получит более 823 млн рублей на выплаты за рождение первого ребенка

Ежемесячные выплаты семьям в связи с рождением или усыновлением первого ребенка стали предметом обсуждения на совещание у воронежского губернатора Александра Гусева. Губернатор поручил провести более подробный анализ, все ли из 55% семей, не обратившихся за выплатой, имеют возможность оформить соответствующие документы, сообщили Накануне.RU в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

"Хорошо, если причина в доходах. Но если обнаружится, что есть проблемы с подачей заявления или иные препятствия, то мы должны их разрешить и оказать поддержку всем нуждающимся семьям с детьми", - подчеркнул губернатор.

Он также напомнил, что одна из ключевых задач отраслевых департаментов правительства области, работающих с предприятиями реального сектора экономики – повышение заработной платы сотрудников и, как следствие, увеличение доходов населения.

Как известно, с 2018 года российские семьи с невысокими доходами имеют право на получение ежемесячной выплаты за счет субвенций из федерального бюджета в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При назначении выплаты учитывается не только среднедушевой доход семьи (не выше полуторакратного прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного за II квартал года, предшествующего обращению), но и гражданство матери и ребенка, постоянное проживание семьи на территории России и то, что ребенок должен быть рожден или усыновлен после 1 января 2018 года.

В 2018 году в Воронежской области за ежемесячной выплатой при рождении или усыновлении первого ребенка обратились 3967 семей (почти 45% от количества семей, в которых родились (были усыновлены) первые дети), выплата назначена 3670 семьям. В 2018 году было выплачено более 220,5 млн. рублей. По данным на 25 января, с начала 2019 года уже получено 401 заявление на получение данной выплаты.

Руководитель департамента социальной защиты области Ольга Сергеева сообщила, что ежемесячная выплата равна региональному прожиточному минимуму для детей за II квартал года, предшествующего году обращения за назначением. То есть, если семья обратилась за выплатой в 2018 году, ее размер составит 8428 рублей , а обратившимся за выплатой в 2019 году будет начисляться уже по 8657 рублей.

Обратиться за получением выплаты можно в орган социальной защиты по месту жительства или в любой филиал МФЦ. Информацию о возможности получении выплаты при рождении или усыновлении первого ребенка также предоставляют при выписке из родильных отделений, в территориальных органах ЗАГС, учреждениях здравоохранения и в муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних. Выплата назначается на год, а затем по повторному заявлению продлевается до достижения ребенком полутора лет.

Что касается отказов в предоставлении выплаты, одной из основных причин является превышение среднедушевого дохода семьи (СДД) обозначенного уровня, кроме того, причинами выступали отсутствие у матери российского гражданства и отсутствие регистрации по месту жительства. По слвам Ольги Сергеевой, департамент социальной защиты направил предложение в Минтруд России, согласно которому при подсчете СДД семьи (в случае повторного обращения за выплатой по истечении первого года) будут исключены государственные пособия, выплачиваемые семьям с детьми. Ожидается, что поправки, уточняющие вид доходов, вступят в силу в текущем году.

С 2019 года предоставление семьям ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка является мероприятием федерального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография». Воронежской области предусмотрены субвенции на эти цели из федерального бюджета в размере более 823 млн рублей в 2019 году и более чем по миллиарду рублей в 2020 и 2021 годах.