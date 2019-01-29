Замглавы "Росгеологии" Руслан Горринг уволен из-за скандального видео

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин уволил замглавы "Росгеологии" Руслана Горринга. Причиной увольнения стало появившееся в соцсетях видео с его участием. На видеозаписи теперь уже бывший заместитель главы "Росгеологии" нецензурно выражаясь, рассказывает о своей работе и сексуальных отношениях с сотрудницами компании, передает корреспондент Накануне.RU.

Видеоролик, попавший в сеть - запись стрима на сервисе Twitch. Мужчина на записи матерится, называет себя Русланом Горрингом и рассказывает про встречи с совладельцем НОВАТЭКа Леонидом Михельсоном, а также выливает на свет подробности своей работы. В частности, рассказал о том, как уволил сотрудницу, за то, что она купила авиабилеты в первый класс, а не в бизнес-класс. После ее вновь взяли на работу, подняли зарплату и велели "стучать" на сотрудников. Девушка, о которой шла речь, также присутствовала на видеоролике и по требованию своего руководителя подтвердила сказанное.

Отметим, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов получил выговор.

Кроме того, по данным РБК, Минприроды РФ обратилось в правоохранительные органы, они проведут проверку финансово-хозяйственной деятельности "Росгеологии" по всем вопросам, которые курировал Горринг.