Полпред решил вмешаться в судьбу заброшенной больницы в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал Накануне.RU ситуацию вокруг комплекса заброшенных зданий больницы скорой помощи, расположенных в квартале улиц Большакова - 8 марта в Екатеринбурге.

Он пояснил, что в ходе совещания, которое прошло сегодня в Уральском институте кардиологии (площадка учреждения находится рядом с ветхими строениями), уточнил у министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, что будет происходить с этими объектами.

"По словам министра, здание находятся в региональной собственности, до этого его передавали муниципалитету, затем были ещё какие-то предложения, - сказал Цуканов. - На совещании, которое запланировано на 8 февраля в правительстве региона, думаю, что губернатор Евгений Куйвашев озвучит, что делать с этим памятником исторического значения, будет ли он восстанавливаться как медицинское учреждение или использоваться, как инвестиционная площадка".

Напомним, ранее стало известно, что участок может быть застроен жилыми зданиями - одноэтажными виллами и высотками. Проект нового жилого комплекса предложило архитектурное бюро "Оса" по заказу неназванного частного лица. Согласно этому плану, нужно будет возвести 75 тыс. кв. м жилья, выделить 23 тыс. кв.м под общее пользование, а под коммерческие площади отдать 5,1 тыс. кв.м.