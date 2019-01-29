Полпред решил вмешаться в судьбу заброшенной больницы в Екатеринбурге

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область

Полпред решил вмешаться в судьбу заброшенной больницы в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Николай Цуканов прокомментировал Накануне.RU ситуацию вокруг комплекса заброшенных зданий больницы скорой помощи, расположенных в квартале улиц Большакова - 8 марта в Екатеринбурге.

Он пояснил, что в ходе совещания, которое прошло сегодня в Уральском институте кардиологии (площадка учреждения находится рядом с ветхими строениями), уточнил у министра здравоохранения Свердловской области Андрея Цветкова, что будет происходить с этими объектами.

"По словам министра, здание находятся в региональной собственности, до этого его передавали муниципалитету, затем были ещё какие-то предложения, - сказал Цуканов. - На совещании, которое запланировано на 8 февраля в правительстве региона, думаю, что губернатор Евгений Куйвашев озвучит, что делать с этим памятником исторического значения, будет ли он восстанавливаться как медицинское учреждение или использоваться, как инвестиционная площадка".

Николай Цуканов, Андрей Цветков(2019)|Фото: Накануне.RU

Напомним, ранее стало известно, что участок может быть застроен жилыми зданиями - одноэтажными виллами и высотками. Проект нового жилого комплекса предложило архитектурное бюро "Оса" по заказу неназванного частного лица. Согласно этому плану, нужно будет возвести 75 тыс. кв. м жилья, выделить 23 тыс. кв.м под общее пользование, а под коммерческие площади отдать 5,1 тыс. кв.м.

мусор, заброшенная больница(2018)|Фото: Накануне.RU

проект реконструкции заброшенной больницы в зелёной роще(2019)|Фото: osa-group.com

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полпред решил вмешаться в судьбу заброшенной больницы в Екатеринбурге

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: заброшенная больница, застройка, Николай Цуканов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 22.01.2019 11:55 Мск "Рядом с моргом - высотка?" Екатеринбургу предложили проект реконструкции заброшенной больницы

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 315

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети