СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ

СМИ сообщили о задержании заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона, Коваль был "задержан дома, находился в отпуске". Там уточнили, что чиновник задержан в связи с разбирательством по делу, связанному с его работой в структурах "Газпрома".

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает формирование своей команды.