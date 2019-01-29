29 Января 2019
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СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ

СМИ сообщили о задержании заместителя председателя правительства Ленинградской области по жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Олега Коваля.
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Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации региона, Коваль был "задержан дома, находился в отпуске". Там уточнили, что чиновник задержан в связи с разбирательством по делу, связанному с его работой в структурах "Газпрома".

Официально в правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Ранее сообщалось, что и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов продолжает формирование своей команды.

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СМИ сообщили о задержании зампреда правительства Ленинградской области по ЖКХ

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Теги: Коваль, задержание, Ленобласть



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