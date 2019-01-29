В Перми из-за эвакуаций отменили занятия в школах

Из-за эвакуации, причиной которой стала массовая электронная рассылка сообщений о "минировании" школ, отмены занятия в школах, сообщили Накануне.RU в департаменте образования Перми.

Не будет уроков во всех школах во вторую смену. Детские сады работают в штатном режиме.

Напомним, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". В министерстве территориальной безопасности края сообщили, что, по состоянию на полдень, взрывных веществ не нашли. Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.