29 Января 2019
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В Москве ограничат передвижение "неэкологичного транспорта"

Стало известно, что Москва станет первым регионом, принявшим во внимание рекомендации по ограничению загрязнения атмосферы выхлопными газами.
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Ранее, в октябре 2018 года, Совет по правам человека составил список мер по снижению негативного воздействия на экологию: кроме усиленного контроля за вредными выбросами предприятий, мусоросжигательных заводов и свалок отходов СПЧ предложил обратить внимание на проблему транспорта в крупных городах. В частности, правительству Москвы порекомендовали "определить местоположение зон, требующих закрытия для въезда транспорта низкого экологического класса", а все автомобили поделить на категории с указанием распространяющихся на них ограничений.

Мэр Москвы Сергей Собянин уже публично объявил о намерениях воспользоваться рекомендациями и назначил ответственным за проработку соответствующих мер своего заместителя Максима Ликсутова. Однако какие конкретно зоны могут быть ограничены для въезда, пока не сообщается. Ожидается, что контролировать въезд в столицу "неэкологичного транспорта" будут камеры видеофиксации, завязанные на специально созданную базу автомобилей, пишет Infox.ru.

Ранее сообщалось, что депутаты назвали "безнравственной" идею вывоза московского мусора в другие регионы.

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В Москве ограничат передвижение "неэкологичного транспорта"

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Теги: Москва, транспорт, экология



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