29 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Гражданин Киргизии, задержанный в Магнитогорске, отрицает применение насилия в отношении него

Задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии категорически отрицает применение насилия в отношении него. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, задержанный в Магнитогорске гражданин Киргизии не проверяется на причастность к взрыву в жилом доме - мужчина находится в международном розыске по инициативе своего государства за "участие в массовых беспорядках в городе Ош в июне 2010 года". Прокурор Челябинской области Виталий Лопин дал поручение провести проверку информации об избиении задержанного.

"Прокурор Орджоникидзевского района Магнитогорска побеседовал с данным гражданином Киргизии. Он категорически отрицает применение насилия в отношении него. Вместе с тем факт того, что на данном гражданине были телесные повреждений, он имел место быть. По данному факту организована процессуальная проверка. Материалы переданы в СК для дачи оценки", - рассказал он.

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Гражданин Киргизии, задержанный в Магнитогорске, отрицает применение насилия в отношении него

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Теги: Магнитогорск, взрыв дома, задержание, МВД



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