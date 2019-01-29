"Не вмешаемся мы - вмешается Китай". Из Москвы в Каракас отправился "пустой самолет"

"Боинг 777" вылетел из московского аэропорта "Внуково" в Венесуэлу. На его борту не было пассажиров, а состав экипажа воздушного судна был двойным.

Как пишет "Новая газета", в Каракас вылетел лайнер авиакомпании Nordwind Airlines. Он вмещает до 500 человек, однако пассажиров на борту не было. При этом в рейс отправились два экипажа, что, вероятно, означает, что самолет вскоре после прибытия улетит обратно.

Ранее некоторые эксперты предполагали, что Кремль мог отправить в Каракас ЧВК "Вагнера" для усиления позиций России в Венесуэле.

Бывший депутат Госдумы РФ, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис сомневается в версии с ЧВК, он считает, что перелеты между Россией и Венесуэлой есть ни что иное, как эвакуация российских граждан в силу обострения ситуации в Каракасе.

"Я не имею достоверной информации, поэтому можно только предполагать, но у меня большие сомнения в том, что мы имеем возможность оказать какое-то, тем более вооруженное, влияние на события, происходящие в Венесуэле. Если бы это происходило, в конце концов, даже в Сирии, до которой 2000 км, тут еще на что-то можно было бы рассчитывать. Отправлять туда бойцов ЧВК смысла особого нет, учитывая то, что Венесуэла находится в зоне влияния США. А Америка имеет возможности решить этот вопрос в свою пользу. И они, как правило, не церемонятся в подобных ситуациях. Тому уже есть неоднократные подтверждения, когда американская морская пехота высаживалась в какой-нибудь латиноамериканской стране и решала вопрос о власти в нужном для США русле", - сообщил Накануне.RU Виктор Алкснис.

По мнению эксперта, подобные полеты совершаются для того, чтобы вывезти из Венесуэлы российских граждан.

"То, что какие-то полеты совершаются из России в Венесуэлу - там были и наши военные специалисты, их семьи. Может быть, в силу обострения ситуации там и нагнетания страстей вокруг Венесуэлы, было принято решение их эвакуировать. Утверждать, что мы туда перебрасываем военнослужащих или военных ЧВК, нельзя. С точки здравого смысла я считаю, что это бесполезно и не нужно. Они там ничего не смогут сделать - эти 200, 300, 400 человек. Я думаю, что эти предположения больше гадания на кофейной гуще", - отметил Алкснис.

Военный эксперт считает, что ситуация в Венесуэле будет неминуемо обращена в пользу США, если срочно не вмешаются политики из Поднебесной.

"К сожалению, мы, очевидно, проиграем в Венесуэле, если не вмешается Китай, у которого там бизнес-интересы намного большего масштаба, чем у России", - сказал Алкснис.

"Китай всегда проводит политику взвешенную и сдержанную. Он может объявлять о последнем решительном 1388-ом предупреждении, но в конце концов он свою линию проводит. Сегодня вот было сообщение - Китай потребовал от США освободить своего высокопоставленного менеджера. Я не припомню случая, когда Россия высказывалась в таком же духе. Китайцы в таких ситуациях действительно способны прищемить хвост США", - сообщил эксперт.

Как сообщало Накануне.RU, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и Вашингтоном.