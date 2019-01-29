Гусев потребовал срочно очистить крыши от снега

Губернатор Александр Гусев провел внеочередное заседание Комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. В режиме видео-конференц-связи в нем приняли участие руководители всех муниципальных районов. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

В начале заседания главе региона доложили о пяти случаях обрушения кровель на ряде объектов в районах области. ЧП случились в период с 24 по 28 января, причиной послужило скопление снега на крышах. В Поворинском районе пострадал детский сад, в Рамонском - ФАП, в Грибановском и Каширском – жилые дома, а в Борисоглебском городском округе – ремонтный цех ПАТП. Погибших и пострадавших при обрушении нет.

Губернатор поручил срочно начать работу по расчистке кровель, прежде всего – социальных объектов. Он также напомнил, что соответствующая задача была им поставлена еще 23 января, в ходе совещания с руководителями муниципальных районов и городских округов области, которое проходило в режиме видео-конференц-связи. Почему проблемы не стали решаться оперативно – в этом предстоит разобраться, и к ответственным лицам будут применены санкции.

"Уже завтра главы районов должны мне представить план по очистке кровель, фактически пообъектный и подомовой – очередность и сроки. Это касается и Воронежа. Кроме того, максимально быстро необходимо привести в порядок все обрушившиеся кровли. Жители не должны испытывать неудобства", – сказал губернатор.

Руководитель Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Сушков сообщил о том, что в ближайшее время в регионе не ожидается снегопадов, однако, в середине недели наступит потепление, повышается опасность падения льда с крыш.

Губернатор подчеркнул, всю необходимую работу нужно провести в срочном порядке, чтобы не допустить новых несчастных случаев.