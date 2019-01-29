Тюменским школьникам продлили карантин

Карантин в тюменских школах продлен до 2 февраля включительно, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного департамента здравоохранения.

На учебу школьников ждут 4 февраля. Сейчас учащиеся занимаются дистанционно. Также в областном депздраве жителям региона напомнили о правилах ношения маски. В ведомстве отметили, что она уместна в местах массового скопления людей, общественном транспорте и при уходе за больным. Носить маску на открытом воздухе нецелесообразно - во время пребывания на улице полезней дышать свежим воздухом.

Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров. Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую. Использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. Носить одну и ту же маску нельзя. Оптимальный срок ношения - два - три часа.

Напомним, карантин в школах был введен с 22 января.