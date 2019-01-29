В учреждения Екатеринбурга поступают сигналы о заложенных бомбах

Сегодня в учреждения Екатеринбурга стали поступать сигналы о заложенных бомбах. Как передает корреспондент Накануне.RU, сообщения об этом появились в соцсетях.

На данный момент известно, что взрывные устройства ищут в детской больнице №8 и больнице №14. Сообщается о "минировании" общежитий Уральского государственного педагогического университета.

По некоторым данным, также "заминировали" администрацию Арамили и городскую больницу.

Сейчас вся информация проверяется спецслужбами.

Напомним, за последнее время волна ложных сообщений о минировании прошла по многим городам России, в том числе и на Урале.