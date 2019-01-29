СКР переквалифицировал статью подросткам, которые до смерти забили инвалида в Березовском

Следственный отдел по городу Берёзовский переквалифицировал дело об убийстве инвалида. Изначальное дело возбудили по статье 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). По данным начальника СО СКР г. Березовского Алексей Зырянов, сейчас подростков будут судить по статье "убийство", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"У следователя появились дополнительные основания для предъявления более тяжкого обвинения. Потерпевшие и обвиняемые ознакомлены с материалами дела. Данное уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Березовского для утверждения обвинительного заключения", - добавил он.

Напомним, тело убитого было найдено 10 августа в районе гаражей на улице Исакова в Березовском. Молодой человек умер от черепно-мозговой травмы. В преступлении подозревают четверых школьников от 14 до 16 лет - им предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего). Одного из них сразу взяли под стражу, а позднее, по решению суда, и второго подростка. Двое других школьников сейчас находятся под домашним арестом.

Несовершеннолетняя девочка, которая снимала на видео убийство инвалида в Берёзовском, проведёт в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 1,5 года.

Жители Березовского, потрясенные расправой над инвалидом, хотели выйти на митинг, но позже отказались от этой идеи. Кроме того, петицию на Change.org с требованием "наказать убийц инвалида" за пару суток подписали более 100 тыс. человек.