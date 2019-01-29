Екатеринбургские депутаты не стали увеличивать компенсацию своих расходов

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли проект о компенсации народным избранникам расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности. Докладчик Игорь Володин не стал выступать, поэтому участники сразу же проголосовали за принятия решения, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Добавим, что утверждённая сумма не изменилась с прошлого года и составила 57 тыс 500 руб. Парламентарии отчитываются за эти деньги раз в полгода, но Алексей Вихарев предложил отчитываться каждый месяц, чтобы усилить контроль за бюджетными средствами. Он предложил делать фото, фиксирующие траты, предоставлять таблицы с учетом всех расходов.

По словам Дмитрия Сергина, с точки зрения закона компенсации можно расходовать по своему усмотрению, так как они подаются в декларациях о доходах депутатов. Сергин заявил, что отчитываться нужно, только сначала необходимо устранить все юридические тонкости этого вопроса.

Ранее депутаты комиссии по местному самоуправлению пришли к выводу, что нужно отправить этот вопрос в прокуратуру и юридический департамент думы для корректировки. Также парламентарии будут думать над формой отчета. По словам Алексея Вихарева, к обсуждению парламентарии вернутся примерно через 40 дней