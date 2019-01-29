На Южном Урале отмечен рост преступлений среди несовершеннолетних

В Челябинской области в 2018 году отмечен рост преступлений среди несовершеннолетних на 12,7%. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

В прошлом году было совершено 2 тыс. 54 преступления среди несовершеннолетних.

"Нас несколько напрягает ситуация по росту преступлений среди несовершеннолетних. Для принятия эффективных и адекватных мер, мы проанализируем данную ситуацию и примем дополнительные меры", - подчеркнул Виталий Лопин.

Так, в основном это преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Рост на 100 преступлений. Также отмечен рост на 10 преступлений квартирных краж и краж имущества.

"Тенденция, которая связана с ростом по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, здесь изменилась судебная практика. Каждый факт закладки стал самостоятельным преступлением. Нас настораживает почему несовершеннолетние вовлекаются в данную преступную деятельность", - отметил прокурор.