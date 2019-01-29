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12 членов банды Аслана Гагиева доставлены в Москву для суда

12 участников преступного сообщества Аслана Гагиева доставлены в Москву. Об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Им вменяется совершение тяжких и особо тяжких преступлений по целому ряду статей Уголовного кодекса. Злоумышленники действовали в Москве, Московской области и Северной Осетии. Как установлено в ходе следствия, с 2004 по 2014 годы они совершили три посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, убийства и покушения на убийство 41 человека, а также похищения и незаконное лишение свободы.

Аслан Гагиев(2017)|Фото:mk.ru

Аслан Гагиев

Как отметила Светлана Петренко, в связи с наличием реальной угрозы безопасности участников судебного разбирательства было принято решение о направлении дела в Московский окружной военный суд. Сегодня ночью все 12 подсудимых были этапированы в столицу.

Что касается лидера преступного сообщества Аслана Гагиева, с декабря прошлого года он и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела. В отношении остальных участников, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается.

Напомним, обвинение Гагиеву было предъявлено в июле прошлого года.

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12 членов банды Аслана Гагиева доставлены в Москву для суда

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Теги: Гагиев, банда, суд



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