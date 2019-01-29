29 Января 2019
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Происшествия Челябинская область

Прокуратура Челябинской области не осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела по факту взрыва в доме в Магнитогорске

Прокуратура Челябинской области не осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела по факту взрыва в доме в Магнитогорске 31 декабря. Об этом на пресс-конференции сообщил прокурор региона Виталий Лопин, передает корреспондент Накануне.RU.

"Дело передано в центральный аппарат. Расследование продолжается, отрабатываются различные версии", - подчеркнул он.

В свою очередь прокуратура осуществляет надзор и контроль за реализацией мер по защите прав граждан, пострадавших от этой трагедии. В настоящий момент пострадавшим оказана финансовая помощь в размере 327 млн руб. Это средства федерального и областного бюджетов, а также ПАО "ММК".

"Нарушений при их расходовании не установлено. 11 семей уже купили новое жилье. Работа в данном направлении будет продолжена", - подчеркнул прокурор.

Напомним, рано утром 31 декабря в результате взрыва газа произошло обрушение подъезда дома по улице Карла Маркса. 35 квартир были разрушены полностью, 10 - частично. Погибли 39 человек.

Накануне правительство РФ выделило из резервного фонда 500 млн рублей на расселение дома в Магнитогорске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Еще 300 млн рублей направит Магнитогорский металлургический комбинат. 100 млн рублей будет выделено из бюджета Челябинской области.

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Прокуратура Челябинской области не осуществляет надзор за ходом расследования уголовного дела по факту взрыва в доме в Магнитогорске

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Теги: взрыв газа, обрушение подъезда, Магнитогорск, Виталий Лопин,



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