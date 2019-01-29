"Новые полумэры": район железнодорожников отрезали от вокзала, а крайними останутся жители Елизавета

29 Января 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Населению готовят новое пенсионное одурачивание

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Свердловская область Уральский ФО

"Новые полумэры": район железнодорожников отрезали от вокзала, а крайними останутся жители Елизавета

Мэрия Екатеринбурга под руководством главы Александра Высокинского анонсировала новые полумеры в связи с ликвидацией частного автобусного маршрута №024, соединявшего Сортировку и Вторчермет через железнодорожный вокзал и центр города. С пятницы, 1 февраля, в Екатеринбурге запустят 012 маршрут, который будет ходить от хладокомбината №3 до вокзала и центра уральской столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал сегодня председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, 012 маршрут – коммерческий, его пустят по всем остановкам – от центра до Сортировки – на которых ранее останавливался 024 маршрут. По заверению властей, 012 будет идти до хладокомбината №3, конечной точки бывшего 024 маршрута на Сортировке. При этом, ранее 012 следовал от Елизавета через центр в район Академический, то есть совсем другую сторону.

Власти уже обещали временный вариант решения проблем с понедельника, 28 января, однако ожидания жителей были обмануты. Были внесены изменения в маршрут автобуса №57А, он должен был следовать до улицы Новосибирской 2-ой на Вторчермете. А северную часть маршрута 024 должен был заменить автобус №012 по маршруту "Академический – Заречный". Схема оказалась неудобной, с пересадками и долгим ожиданием транспорта, а жители микрорайона Елизавет фактически лишились своей 012 маршрутки.

Как заявил сегодня Александр Высокинский, автобусы 57А сейчас обкатывают на новый маршрут, чтобы уже к завтрашнему дню выйти на линию с табличкой "взамен 024". Этот автобус будет идти от остановки "Пехотинцев" на Сортировке (то есть лишь частично покрывая маршрут 024 в этом микрорайоне) и до 2-ой Новосибирской на Вторчермете.

"Невозможно выпустить транспорт, пока водители не проехались по маршруту, не изучили новую схему, не прошли инструктаж. Они изучают опасные места, перекрестки", – отметил мэр Александр Высокинский, объяснив тем самым, почему не выполнил свое же пятничное обещание.

автобусная остановка Хладокомбинат №3(2019)|Фото: Накануне.RU

На маршруте автобуса №57А предполагается установить интервал движения 8-10 минут, он будет ездить до 23.30.

Также специалисты Гортранса, возможно, продлят еще и рейс №57, который так же, как и 57А, ходит до Елизавета.

В соцсетях жители Елизавета уже высказывают недовольство решением мэрии забрать у них часть транспорта, однако Игорь Федотов ответил, что там проблем не будет, так как 57 автобус следует до Елизавета, кроме того, количество автобусов на рейсе увеличат на восемь штук.

По словам Высокинского, мэрия сейчас закупает порядка 100 новых автобусов. Однако сумму, которая на это потребуется, он не назвал.

По словам жителя Сортировки Ивана, отмена 024 маршрута повлекла за собой в первую очередь проблемы с проездом с Сортировки до железнодорожного вокзала. А это и транзитная точка для того, чтобы добраться до аэропорта.

"Парадоксально, но факт: жителям Железнодорожного района города, которые живут на Сортировке, после отмены 024 маршрута никак без проблем не уехать на железнодорожный вокзал города. Можно, конечно, ждать 13-й муниципальный автобус, но ходит он очень редко и нестабильно. Так что это лучший вариант опоздать на поезд или работу. До Чемпионата мира до железнодорожного вокзала ходил 7-ой трамвай, но его маршрут изменили, теперь он на Сортировке не появляется", – рассказал он Накануне.RU.

Теперь, судя по всему, транспортные проблемы Сортировки будут частично решены (новая схема все равно предполагает пересадки, в отличие от отмененного 024) за счет Елизавета. Также из заявлений Федотова непонятно, почему в маршруте 012 нет Академического, видимо, его жители тоже пострадают от транспортной "оптимизации" уже в самое ближайшее время.

Напомним, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса. В 2017-м разработчики реформы хотели отменить более 100 маршрутов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Новые полумэры": район железнодорожников отрезали от вокзала, а крайними останутся жители Елизавета

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Высокинский, отмена 024 маршрута, Игорь Федотов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.01.2019 08:02 Мск В Екатеринбурге автобусы, которые "взамен 024" будут перевозить горожан, запустят 30 января
Ранее 28.01.2019 16:59 Мск "Это кошмар!" Екатеринбуржцы в мороз по полчаса ждут транспорт - мэрия не решила проблем
Ранее 28.01.2019 16:10 Мск Первый заместитель губернатора надеется на "здравый смысл" мэрии Екатеринбурга в истории с маршрутом №024
Ранее 25.01.2019 15:41 Мск Оказавшийся в центре скандала маршрут 024 в Екатеринбурге с понедельника заменят на два других. Пересадок не избежать
Ранее 25.01.2019 11:17 Мск Возвращение маршрута №024: "Вот что пендель животворящий делает"
Ранее 25.01.2019 11:09 Мск 024 маршрут в Екатеринбурге могут вернуть только через два месяца
Ранее 25.01.2019 10:30 Мск В Екатеринбурге после протестов жителей автобус №024 продублируют маршрутом №57А
Ранее 22.01.2019 12:30 Мск Чиновники готовят большое совещание в мэрии Екатеринбурга по поводу 024 маршрута
Ранее 21.01.2019 14:48 Мск Депутат гордумы Екатеринбурга вступился за горожан, недовольных отменой 024 маршрута: Высокинскому передан очередной запрос
Ранее 18.01.2019 10:32 Мск Мэрия Екатеринбурга не хочет возвращать 024 маршрут. Гражданам ответили с особым цинизмом
Ранее 18.01.2019 08:30 Мск "Пустая встреча в мэрии". Уральские защитники 024 маршрута пойдут в прокуратуру и к Цуканову
Ранее 17.01.2019 09:44 Мск Жители Екатеринбурга собрали более тысячи подписей против скандальной отмены 024 маршрута
Ранее 15.01.2019 13:25 Мск Глава Екатеринбурга распорядился поискать варианты сохранения 024 маршрута
Ранее 15.01.2019 11:08 Мск #Верните024. Депутаты Госдумы поддержали жителей Вторчермета, которые хотят вернуть отмененный рейс
Ранее 14.01.2019 09:50 Мск Жители Вторчермета пытаются вернуть 024 маршрут автобуса. Вместе с депутатом гордумы готовят обращение к мэру Екатеринбурга

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Считаете ли вы новый мусорный тариф справедливым?

Результаты 315

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети