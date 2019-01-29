"Новые полумэры": район железнодорожников отрезали от вокзала, а крайними останутся жители Елизавета

Мэрия Екатеринбурга под руководством главы Александра Высокинского анонсировала новые полумеры в связи с ликвидацией частного автобусного маршрута №024, соединявшего Сортировку и Вторчермет через железнодорожный вокзал и центр города. С пятницы, 1 февраля, в Екатеринбурге запустят 012 маршрут, который будет ходить от хладокомбината №3 до вокзала и центра уральской столицы, передает корреспондент Накануне.RU.

Как рассказал сегодня председатель транспортного комитета администрации Екатеринбурга Игорь Федотов, 012 маршрут – коммерческий, его пустят по всем остановкам – от центра до Сортировки – на которых ранее останавливался 024 маршрут. По заверению властей, 012 будет идти до хладокомбината №3, конечной точки бывшего 024 маршрута на Сортировке. При этом, ранее 012 следовал от Елизавета через центр в район Академический, то есть совсем другую сторону.

Власти уже обещали временный вариант решения проблем с понедельника, 28 января, однако ожидания жителей были обмануты. Были внесены изменения в маршрут автобуса №57А, он должен был следовать до улицы Новосибирской 2-ой на Вторчермете. А северную часть маршрута 024 должен был заменить автобус №012 по маршруту "Академический – Заречный". Схема оказалась неудобной, с пересадками и долгим ожиданием транспорта, а жители микрорайона Елизавет фактически лишились своей 012 маршрутки.

Как заявил сегодня Александр Высокинский, автобусы 57А сейчас обкатывают на новый маршрут, чтобы уже к завтрашнему дню выйти на линию с табличкой "взамен 024". Этот автобус будет идти от остановки "Пехотинцев" на Сортировке (то есть лишь частично покрывая маршрут 024 в этом микрорайоне) и до 2-ой Новосибирской на Вторчермете.

"Невозможно выпустить транспорт, пока водители не проехались по маршруту, не изучили новую схему, не прошли инструктаж. Они изучают опасные места, перекрестки", – отметил мэр Александр Высокинский, объяснив тем самым, почему не выполнил свое же пятничное обещание.

На маршруте автобуса №57А предполагается установить интервал движения 8-10 минут, он будет ездить до 23.30.

Также специалисты Гортранса, возможно, продлят еще и рейс №57, который так же, как и 57А, ходит до Елизавета.

В соцсетях жители Елизавета уже высказывают недовольство решением мэрии забрать у них часть транспорта, однако Игорь Федотов ответил, что там проблем не будет, так как 57 автобус следует до Елизавета, кроме того, количество автобусов на рейсе увеличат на восемь штук.

По словам Высокинского, мэрия сейчас закупает порядка 100 новых автобусов. Однако сумму, которая на это потребуется, он не назвал.

По словам жителя Сортировки Ивана, отмена 024 маршрута повлекла за собой в первую очередь проблемы с проездом с Сортировки до железнодорожного вокзала. А это и транзитная точка для того, чтобы добраться до аэропорта.

"Парадоксально, но факт: жителям Железнодорожного района города, которые живут на Сортировке, после отмены 024 маршрута никак без проблем не уехать на железнодорожный вокзал города. Можно, конечно, ждать 13-й муниципальный автобус, но ходит он очень редко и нестабильно. Так что это лучший вариант опоздать на поезд или работу. До Чемпионата мира до железнодорожного вокзала ходил 7-ой трамвай, но его маршрут изменили, теперь он на Сортировке не появляется", – рассказал он Накануне.RU.

Теперь, судя по всему, транспортные проблемы Сортировки будут частично решены (новая схема все равно предполагает пересадки, в отличие от отмененного 024) за счет Елизавета. Также из заявлений Федотова непонятно, почему в маршруте 012 нет Академического, видимо, его жители тоже пострадают от транспортной "оптимизации" уже в самое ближайшее время.

Напомним, вместе с маршрутом 024 власти ликвидировали рейс №04 – пострадали жители микрорайонов ЖБИ и ВИЗ.

Отмену маршрутов общественного транспорта, вероятно, можно назвать продолжением масштабной транспортной реформы, которую местные власти пытаются провести еще с лета 2017 года, а по буре общественного возмущения — пожалуй, первой ласточкой надвигающегося транспортного коллапса. В 2017-м разработчики реформы хотели отменить более 100 маршрутов.