Министерство территориальной безопасности заявило об отсутствии взрывчатки в эвакуированных в Перми мэрии, школах, магазинах

Министерство территориальной безопасности Прикамья прокомментировало информацию о массовых минированиях в Перми, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Сообщения о "минировании" поступали в учреждения и организации по электронной почте. Правоохранители и власти края проверили информацию. По состоянию на 12.00, следов взрывных устройств не нашли.

Напомним, людей вывели из департаментов жилищно-коммунального хозяйства, социальной политики, имущественных отношений мэрии, школы №102, продуктовых магазинов "Лента" и "Семья". Самой массовой из подобных стала серия минирований в сентябре 2017 г.